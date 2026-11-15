Россияне перешли на магазинную еду: продажи готовых блюд взлетели на 27% ЦБ РФ: россияне перешли с ресторанной еды на магазинную

Москва15 ноя Вести.Жители страны все чаще покупают готовую еду в магазинах, отказываясь от походов в кафе и рестораны. За девять месяцев продажи такой продукции выросли на 27% в рублях, а некоторые категории фастфуда показали кратный рост, сообщают "Известия" со ссылкой на октябрьский доклад Центробанка.

Особенно активно на более дешевый общепит и магазинную готовую еду переходят жители Центральной России. За девять месяцев продажи готовой продукции по стране увеличились на 27% в рублях и на 19% в натуральном выражении. При этом в столичном регионе рост числа традиционных заведений общепита замедлился следует из доклада ЦБ "Региональная экономика"

Известно, что наибольший рост показали хот-доги, бургеры и блюда азиатской кухни, которые торговые сети стали активно предлагать покупателям. Сооснователь аналитической компании NTech Дмитрий Трифонов привел данные:

Быстрее всего прибавили продажи хот-догов - на 163% в рублях и на 143% в натуральном выражении. У бургеров эти показатели составили 80% и 83%, у онигири - 60% и 71% соответственно

Ранее сообщалось, что продажи готовой еды в России за первое полугодие выросли на 15% в килограммах и на 23% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тогда как рынок продуктов в целом прибавил лишь 2,1% и 6,4% соответственно.