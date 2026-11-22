Москва22 нояВести.Альтернативой красной икре может стать икра минтая и тихоокеанской сельди, сообщили РИА Новости в Рыбном союзе.
На праздничный стол и в ежедневном потреблении – икра минтая и тихоокеанской сельдипояснили в союзе
Уточняется, что вылов минтая превысил 2 млн тонн, а сельди - превысил 637 тысяч тонн.
Ранее стало известно, что к новогодним праздникам цены на красную икру в торговых сетях снижаются: с начала ноября она подешевела почти на 10%.
В свою очередь, врач рассказал о пользе красной икры для печени и мозга, поскольку содержит легкоусвояемый белок и большое количество холина.