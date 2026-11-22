Рыбный союз: красную икру можно заменить на икру минтая и сельди

Названа главная альтернатива красной икре в России Рыбный союз: красную икру можно заменить на икру минтая и сельди

Москва22 ноя Вести.Альтернативой красной икре может стать икра минтая и тихоокеанской сельди, сообщили РИА Новости в Рыбном союзе.

На праздничный стол и в ежедневном потреблении – икра минтая и тихоокеанской сельди пояснили в союзе

Уточняется, что вылов минтая превысил 2 млн тонн, а сельди - превысил 637 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что к новогодним праздникам цены на красную икру в торговых сетях снижаются: с начала ноября она подешевела почти на 10%​.

В свою очередь, врач рассказал о пользе красной икры для печени и мозга, поскольку содержит легкоусвояемый белок и большое количество холина.