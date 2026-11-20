Москва20 ноя Вести.К новогодним праздникам цены на красную икру в торговых сетях снижаются: с начала ноября она подешевела почти на 10%​. Сейчас килограмм красной икры стоит в среднем 15 920 рублей. Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам Богданова, цены на красную икру в торговых сетях чаще всего зависят от объема вылова лососевых в сезон путины. После сезона подъема на следующий год обычно наступает спад, а затем снова подъем. В 2026 году идет фаза спада.

Торговые сети готовятся к Новому году заранее и расширяют выбор уже с середины ноября. Так, за две недели ассортимент красной икры в торговых сетях вырос более чем на 15%, и сейчас в зависимости от формата магазина представлено от 2 до 45 ее видов рассказал Богданов

При этом производители и торговые сети предлагают икру разных вариантов фасовки, минимальная стоимость баночки весом 95 граммов начинается от 400 рублей, годом ранее цена была примерно на том же уровне, добавил глава АКОРТ.