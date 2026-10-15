Эксперт: стоимость красной икры на Камчатке достигла 16 тыс. рублей за 1 кг Эксперт назвал причину взлета цен на икру в Камчатском крае

Москва15 окт Вести.Стоимость красной икры на Камчатке достигла рекордных 14-16 тыс. рублей за 1 кг, искусственно созданный ажиотаж стал причиной резкого роста цен. Об этом сообщил ТАСС председатель региональной ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

На мой взгляд, ситуация на рынке с красной икрой искусственно создана самими предпринимателями. Действительно, лососевая путина в этом году была провальной из-за низких подходов лососей, но икра — это не продукт первой необходимости, а деликатес, поэтому не понимаю паники в соцсетях отметил Галицын

По его мнению, цена вряд ли превысит текущую отметку даже к Новому году, поскольку многие россияне просто откажутся от покупки икры. А это значит, что покупатели сами отрегулируют рынок спросом.

Галицын предложил обратить внимание на стабилизированную икру, которую изготавливают из натурального сырья. Такое рыбное изделие вполне может заменить красную икру на новогоднем столе.