ВАРПЭ оценила потребление белой икры в России в 2026 году в 10 тыс. тонн

В ВАРПЭ назвали объем потребления белой икры по итогам 2026 года ВАРПЭ оценила потребление белой икры в России в 2026 году в 10 тыс. тонн

Москва11 ноя Вести.Внутреннее потребление белой икры в России по итогам 2026 года может составить около 10 тыс. тонн, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Об этом он рассказал ТАСС.

В категорию так называемой белой икры входят икра минтая, сельди, трески, мойвы, щуки. По нашим оценкам, общий объем этого сегмента по итогам 2026 года может достичь порядка 10 тыс. тонн пояснил Зверев

По данным аналитиков, на которые сослался глава ВАРПЭ, в натуральном выражении основная часть продаж в категории приходится на икру мойвы: на нее приходится примерно половина. Зверев пояснил, что этот вид икры чаще всего продается в виде спредов - намазок, паст, риетов и муссов.

По его словам, за икрой мойвы по объему продаж следуют икра сельди, минтая и трески, а сам сегмент белой икры сейчас переживает "пересоздание". Глава ВАРПЭ выразил уверенность, что в ближайшие три-пять лет технологии производства, особенности упаковки и каналы продвижения существенно изменят ландшафт российского икорного рынка, а драйвером роста станет именно сегмент белой икры.