Росрыболовство: нелегальный рынок черной икры оценивается в 120–160 т

Росрыболовство подсчитало объем теневого рынка черной икры Росрыболовство: нелегальный рынок черной икры оценивается в 120–160 т

Москва28 ноя Вести.Оборот браконьерской и контрабандной продукции остается значительным тормозом для российского рынка черной икры, которая производится исключительно в аквакультуре. Об этом газете "Известия" рассказали в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство).

По оценкам отраслевых участников, общий объем теневого рынка может составлять 120–160 т сообщили в ведомстве

Контроль за ситуацией ведет рыбоохрана: проверки проходят на водоемах, на путях перевозки, в местах хранения и продажи продукции.

Уточняется, что в 2025 году на внутренних водоемах выявлено 1195 нарушений в отношении осетровых, изъято 1,66 т незаконно добытой рыбы и 21,3 килограмма икры. Годом ранее таких нарушений зафиксировали около 1,3 тысячи, добавили в Росрыболовстве.

Самые крупные партии икры изымались на этапах перевозки, хранения и реализации — в общей сложности более 1,17 т. Основная часть нарушений приходится на Амурский бассейн: 959 килограммов изъято сотрудниками Амурского территориального управления.

За период с 2021 по 2025 год в ходе аналогичных проверок конфисковано свыше 6,8 т осетровой икры, а за девять месяцев 2026 года — 162,1 килограмма.

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