В Сахалинской области выявили 65 преступлений по незаконному вылову в 2026 году

МВД Сахалинской области выявило 65 преступлений по незаконному вылову в 2026 г. В Сахалинской области выявили 65 преступлений по незаконному вылову в 2026 году

Москва22 ноя Вести.В 2026 году МВД Сахалинской области выявило 65 преступлений по незаконному вылову водных биоресурсов. Об этом в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" сообщил начальник УМВД РФ по Сахалинской области Владимир Арбузов.

В этом году уже выявлено 65 преступлений по линии незаконного вылова водных биологических ресурсов. В этом году мы потихоньку начали уходить от тех рейдовых мероприятий, которые мы проводили именно на реках. Обращаем повышенное внимание на цеха переработки данной рыбы, организованные преступные группы. Если в прошлом году была одна такая группа, в этом году уже выявлено три группы, ну и соответствующие наработки они также имеются сообщил Арбузов

Он также привел данные по объемам изъятой продукции.

Если мы говорим про цифры, например, по подрыву экономических основ, то в этом году у нас изъято 44 автомобиля, 24 лодки, черная икра - 12,5 килограмма добавил начальник УМВД РФ по Сахалинской области

По его словам, преступные группы имеют свои специализации.

Преступные группы специализируются отдельно на вылове гребешка, отдельно на вылове краба, отдельно … красная рыба. А там, где красная рыба, соответственно, там уже и икра, и все остальное отметил он

Он сообщил, что не готов назвать конкретные суммы ущерба, однако подчеркнул, что они исчисляются десятками миллионов рублей.

Если мы говорим про сумму ущерба, который мы здесь выявляем, это десятки миллионов рублей заявил Арбузов

Ранее МАХ-канал SHOT сообщил, что злоумышленники заработали несколько сотен тысяч рублей, используя схему распродажи красной икры к "черной пятнице". По словам потерпевших, они увидели в социальных сетях рекламный ролик, опубликованный якобы известной сетью магазинов морепродуктов. Покупателей убеждали внести полную предоплату, а потом отправляли в бан.