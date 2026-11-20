SHOT: мошенники устроили фальшивую распродажу икры к Новому году

SHOT: несколько сотен тысяч заработали мошенники, "распродавая" красную икру SHOT: мошенники устроили фальшивую распродажу икры к Новому году

Москва20 ноя Вести.Злоумышленники заработали несколько сотен тысяч рублей, используя схему распродажи красной икры к "черной пятнице", сообщил МАХ-канал SHOT.

По словам потерпевших, они увидели в социальных сетях рекламный ролик, опубликованный якобы известной сетью магазинов морепродуктов. В рекламе обещали красную икру со скидкой.

Покупателей убеждали внести полную предоплату, а после перевода удаляли переписку и отправляли клиентов в бан написали в источнике

Так, одна из заказчиц перевела за набор с икрой, рыбой и креветками 13,5 тыс. рублей. Заказ обещали отправить на следующий день, однако утром женщина обнаружила, что чат исчез. Другую заказчицу убедили перевести заранее хотя бы часть суммы: она лишилась 5 750 рублей.