Россиянам рассказали о схеме мошенников с игровыми валютами Россиян предупредили о схеме мошенничества с игровыми валютами

Москва17 ноя Вести.Пользователям следует внимательно проверять предложения с большими скидками или акции по раздаче игровых валют в преддверии "Черной пятницы" и праздников. Мошенники могут украсть деньги или данные от аккаунта у участников таких активностей. Об этом сообщили в Билайн и магазине приложений RuStore.

Злоумышленники используют рекламные объявления и рассылки, чтобы направлять покупателей на поддельные страницы известных сервисов. Внешне такой сайт может почти не отличаться от настоящего, однако введенные на нем платежные данные и пароли попадут к мошенникам предупредили россиян

Пользователю стоит насторожиться, если для получения скидки в сезон распродаж его просят установить отдельное приложение не из магазина, а по конкретной ссылке. Зачастую так мошенники пытаются подсунуть вредоносный APK-файл.

Ранее были названы признаки, по которым можно отличить мошеннический интернет-магазин. Один из них – лишние необычные символы с доменном имени сайта.