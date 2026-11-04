Сенатор Шейкин: QR-коды на скидку могут оказаться украденными у других бонусами

В Совфеде предупредили о мошенничестве с бонусами накануне "черной пятницы" Сенатор Шейкин: QR-коды на скидку могут оказаться украденными у других бонусами

Москва4 ноя Вести.Злоумышленники на фоне ажиотажа перед "черной пятницей" могут предлагать людям за небольшую сумму приобрести QR-код на крупную скидку, которая предоставляется в обмен на бонусные баллы. На деле может оказаться, что бонусы были украдены у другого клиента, сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин.

Покупателю обещают дополнительную экономию и присылают штрихкод или QR-код для предъявления на кассе. За таким предложением могут стоять накопления, похищенные из чужого личного кабинета пояснил Шейкин

Сенатор отметил, что код может оказаться не фейковым, и человек действительно получит скидку. Однако сам факт срабатывания QR-кода не является подтверждением права на использование бонусов. Шейкин посоветовал не приобретать такие QR-коды у незнакомых лиц, если нет возможности удостовериться в законности происхождения бонусов.

Также сенатор напомнил, что в преддверии сезона распродаж важно обеспечить безопасность своих аккаунтов в программах лояльности магазинов. Желательно генерировать отдельные пароли и логины для разных аккаунтов, а не использовать один универсальный, и установить дополнительное подтверждение для входа в аккаунт и списания накопленных бонусов. Кроме того, не стоит ни с кем делиться фотографиями бонусной карты, отметил Шейкин.

По словам эксперта, бонусы нужно защищать так же, как и средства на дебетовой карте. Если бонусы внезапно исчезли с карты, клиенту следует проверить историю операций и связаться с официальной службой поддержки магазина, отметил Шейкин.

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