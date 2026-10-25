Эксперт Валишвили: при оплате по QR-коду не начисляются бонусы и кешбэк

Эксперт Валишвили перечислила минусы оплаты по QR‑коду Эксперт Валишвили: при оплате по QR-коду не начисляются бонусы и кешбэк

Москва25 окт Вести.Несмотря на удобство, оплата по QR‑коду имеет свои недостатки, из‑за которых часть пользователей от нее отказывается. Об этом заявила в беседе с агентством "Прайм" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Она напомнила, что оплата по QR-коду фактически является денежным переводом, а не покупкой по карте. Поэтому на такие платежи не начисляются бонусы и кешбэк, при оплате кредитной картой может взиматься дополнительная комиссия, а операции включаются в лимит бесплатных переводов.

Все эти недостатки особенно важны, если клиент банка имеет программу лояльности, при которой значительную сумму можно вернуть в качестве кешбэк и, если клиент часто переводит денежные средства (например, родственникам) и бесплатный лимит имеет значение пояснила финансист

Еще один минус, по мнению Валишвили - это технические трудности. Для оплаты QR-кодом необходим стабильный интернет для работы банковского приложения, или же платеж не пройдет. Покупатель вынужден искать устойчивую связь, тратить лишнее время, что делает покупку менее привлекательной.

Кроме того, она напомнила про опасность QR-фишинга или quishing. Это вид мошенничества, при котором создаются поддельные QR-коды. Когда пользователь сканирует такой код, он попадает на фишинговый сайт, который запускает загрузку вредоносного ПО на смартфон. Подмену нелегко распознать вовремя - мошенники наклеивают поддельные коды поверх настоящих у касс, на терминалах оплаты и в меню ресторанов.

При необходимости оплаты QR-кодом, важно использовать не статичный код, распечатанный и наклеенный у кассы, а динамический код на терминале оплаты или на кассовом аппарате резюмировала Валишвили

Ранее в МВД предупредили, что аферисты начали убеждать россиян устанавливать на устройства вредоносные приложения для защиты личной страницы на портале "Госуслуги". Злоумышленники всячески хотят выманить у жертвы код из sms, а затем приходит сообщение о том, что личная страница пользователя на портале "Госуслуги" взломана, и нужно сменить пароль. Потом некто, называющий себя работником Минцифры, звонит жертве и предлагает для защиты аккаунта установить специальное приложение. После установки вредоносной программы мошенники могут собирать личные данные пользователя.

В МВД напомнили, что сотрудники банков, Минцифры, ФСБ и других ведомств не звонят людям с требованием снять деньги или установить сторонние приложения.