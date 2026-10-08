Сенатор Шейкин: мошенники могут собирать данные под видом викторины

Сенатор предупредил о мошеннической схеме с "развлекательной викториной" Сенатор Шейкин: мошенники могут собирать данные под видом викторины

Москва8 окт Вести.Мошенники под видом "развлекательной викторины" собирают личные данные жертвы, которые могут использовать для дальнейших махинаций. Об этом в беседе с RT предупредил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники используют имя первого питомца, девичью фамилию матери или название школы в качестве ответов на контрольные вопросы.

Если пароль составлен из имени и даты рождения, раскрытие этих данных также облегчает его подбор. Полученные ответы могут дополнять сведения из профиля пользователя или ранее утекших баз данных добавил Шейкин

Парламентарий также обратил внимание, что мошенникам проще вызвать доверие в телефонном разговоре или переписке, когда они знают детали личной информации потенциальной жертвы.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники звонят жертвам от имени интернет-провайдера и предлагают поменять тариф на новый.