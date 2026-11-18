Россиян предупредили о рассылке фишинговых ссылок под видом акций и опросов МВД: мошенники рассылают фишинговые ссылки от имени известных брендов

Москва18 ноя Вести.Мошенники рассылают пользователям интернета фишинговые ссылки под видом опросов от имени известных брендов и юбилейных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Пользователю предлагают пройти короткий тест и сразу показывают "выигрыш" крупной суммы. Чтобы получить деньги, просят написать "оператору" в мессенджере говорится в сообщении

Далее для оплаты комиссии или страховки у жертвы выманивают реквизиты карты и вынуждают делать прямой перевод.

В МВД напомнили, что настоящие организаторы каких-либо акций проводят розыгрыши только на официальных площадках и не требуют оплаты за получение выигрыша.