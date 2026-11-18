Москва18 нояВести.Мошенники рассылают пользователям интернета фишинговые ссылки под видом опросов от имени известных брендов и юбилейных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Пользователю предлагают пройти короткий тест и сразу показывают "выигрыш" крупной суммы. Чтобы получить деньги, просят написать "оператору" в мессенджереговорится в сообщении
Далее для оплаты комиссии или страховки у жертвы выманивают реквизиты карты и вынуждают делать прямой перевод.
В МВД напомнили, что настоящие организаторы каких-либо акций проводят розыгрыши только на официальных площадках и не требуют оплаты за получение выигрыша.