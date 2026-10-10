В МВД предупредили о мошеннической схеме с голосованием в "конкурсах" МВД предупредило о схеме мошенничества с просьбами проголосовать в "конкурсе"

Москва10 окт Вести.Сообщения в мессенджерах и соцсетях с просьбой проголосовать за друга, знакомого или его ребенка в якобы проходящем конкурсе могут рассылать мошенники со взломанных аккаунтов. Чтобы проверить подлинность просьбы, лучше связаться с отправителем по телефону. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, в большинстве случаев после звонка выясняется, что аккаунт знакомого взломали и никаких голосований он не организовывал.

Лучше такое сообщение проверить телефонным звонком, набрать своего товарища и спросить, действительно ли нужно проголосовать за твоего родственника. В 99% вы получаете ответ, что, конечно же, нет, мой аккаунт взломан сказал Васенин

Мошенники получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают контактам ссылки с просьбами поддержать участника конкурса.

Переходя по такой ссылке, вы теряете доступ к своему аккаунту, и потом уже по вашим контактам проходит дополнительная рассылка предупредил начальник пресс-службы

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