Москва10 октВести.Сообщения в мессенджерах и соцсетях с просьбой проголосовать за друга, знакомого или его ребенка в якобы проходящем конкурсе могут рассылать мошенники со взломанных аккаунтов. Чтобы проверить подлинность просьбы, лучше связаться с отправителем по телефону. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
По его словам, в большинстве случаев после звонка выясняется, что аккаунт знакомого взломали и никаких голосований он не организовывал.
Лучше такое сообщение проверить телефонным звонком, набрать своего товарища и спросить, действительно ли нужно проголосовать за твоего родственника. В 99% вы получаете ответ, что, конечно же, нет, мой аккаунт взломансказал Васенин
Мошенники получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают контактам ссылки с просьбами поддержать участника конкурса.
Переходя по такой ссылке, вы теряете доступ к своему аккаунту, и потом уже по вашим контактам проходит дополнительная рассылкапредупредил начальник пресс-службы
Ранее УБК МВД России предупредило о мошеннической схеме с "выгодными финансовыми продуктами".