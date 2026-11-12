МВД предупредило о схеме мошенников с фейковыми сообщениями от налоговой ТАСС: мошенники от лица ФНС пугают россиян взломом аккаунта на "Госуслугах"

Москва12 ноя Вести.Мошенники от лица работников УФНС отправляют потенциальным жертвам сообщения со ссылкой, по которой якобы можно проверить налоговые начисления. Человек, переходя по ней, получает уведомление о взломе аккаунта на портале "Госуслуг", следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В сообщении также указывается номер телефона, по которому "могут помочь" в решении проблемы.

Таким образом злоумышленники создают атмосферу тревоги и вынуждают жертву звонить им, а затем убеждают следовать указаниям. Например, оформить кредит и передать им полученные средства.

В МВД напоминают: правоохранители и представители государственных органов никогда не пишут в мессенджерах.

Ранее сообщалось о другой схеме обмана россиян, которая связана с предложением пройти бесплатное профилактическое обследование уровня сахара в крови. Для подтверждения записи аферисты требуют указать данные полиса ОМС и пройти по ссылке.