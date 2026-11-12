Москва12 нояВести.Мошенники от лица работников УФНС отправляют потенциальным жертвам сообщения со ссылкой, по которой якобы можно проверить налоговые начисления. Человек, переходя по ней, получает уведомление о взломе аккаунта на портале "Госуслуг", следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
В сообщении также указывается номер телефона, по которому "могут помочь" в решении проблемы.
Таким образом злоумышленники создают атмосферу тревоги и вынуждают жертву звонить им, а затем убеждают следовать указаниям. Например, оформить кредит и передать им полученные средства.
В МВД напоминают: правоохранители и представители государственных органов никогда не пишут в мессенджерах.
Ранее сообщалось о другой схеме обмана россиян, которая связана с предложением пройти бесплатное профилактическое обследование уровня сахара в крови. Для подтверждения записи аферисты требуют указать данные полиса ОМС и пройти по ссылке.