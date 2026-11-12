Москва12 ноя Вести.Дистанционные аферисты начали предлагать россиянам пройти бесплатное профилактическое обследование уровня сахара в крови, якобы приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Аферисты для подтверждения записи требуют указать данные полиса ОМС и пройти по ссылке. Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек говорится в публикации

Специалисты "Мошеловки" призывают не передавать по телефону незнакомцам паспортные данные, номера полисов ОМС и СНИЛС, а все плановые обследования проходить в поликлинике по месту прикрепления после консультации с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что накануне распродаж "11.11" и "черной пятницы" мошенники в России переключились с краж данных банковских карт на похищение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.