Мошенники начали обманывать россиян под предлогом праздничных выплат МВД предупредило о схемах хищения денег под видом праздничных выплат

Москва4 ноя Вести.Мошенники могут похищать деньги россиян, используя схему с "праздничными выплатами". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники звонят гражданам и сообщают, что им положена выплата в связи с праздником. Ее предлагают получить на банковскую карту и под этим предлогом выманивают реквизиты карты, защитный код с ее обратной стороны и код из СМС. Получив эти сведения, злоумышленники похищают средства.

В МВД рекомендуют сразу прекращать разговор, если неизвестные запрашивают банковские данные и коды из сообщений. Информацию о положенных выплатах следует проверять через официальные ресурсы.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году.