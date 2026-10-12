Москва12 окт Вести.Россиян начали обманывать мошенники под видом сотрудников жилищной инспекции, запугивая потенциальных жертв якобы выявленными нарушениями в квартире или доме. Об этом предупредил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

В рамках новой схемы злоумышленники представляются сотрудниками жилинспекции и сообщают о якобы выявленных нарушениях в квартире или доме. Под предлогом необходимости "проверить информацию" они пытаются получить код авторизации или персональные данные пояснил парламентарий

В этой ситуации депутат рекомендовал перепроверить информацию через официальные каналы организации, если звонок действительно связан с вопросом по жилью, и при этом не передавать незнакомцам никакие коды из sms-сообщений.

Ранее в МВД предупредили, что важные контакты из адресной книги в телефоне лучше переносить в защищенную резервную копию, а лишние — удалять, поскольку хранение избыточной информации на смартфоне создает угрозу безопасности.