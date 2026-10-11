В МВД РФ советуют хранить важные телефонные номера в зашифрованных копиях

МВД: мошенники используют контакты близких и коллег для фишинга В МВД РФ советуют хранить важные телефонные номера в зашифрованных копиях

Москва11 окт Вести.Важные контакты из адресной книги в телефоне лучше переносить в защищенную резервную копию, а лишние — удалять, поскольку хранение избыточной информации на смартфоне создает угрозу безопасности. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве отметили, что злоумышленники используют контакты близких и коллег для проведения атак социальной инженерии.

Контакты в телефоне и адресная книга содержат, как правило, номера родственников и коллег. Мошенники могут использовать эти данные для фишинга или целевой социальной инженерии говорится в сообщении

Чтобы защитить свои персональные данные, правоохранительные органы советуют регулярно "чистить" телефонную книгу и не хранить примечания с личной информацией внутри карточек контактов.