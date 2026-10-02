Эксперт рассказал, как орудуют мошенники под видом сотрудников Госжилинспекции Доцент Щербаченко: мошенники могут представляться сотрудниками Госжилинспекции

Москва2 окт Вести.Мошенники могут выдавать себя за представителей Государственной жилищной инспекции (Госжилинспекция), заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Злоумышленники, пояснил он, рассылают фишинговые письма, чтобы заполучить персональные данные граждан и похитить у них деньги.

Мошенники маскируются под Государственную жилищную инспекцию региона и рассылают фишинговые сообщения в мессенджерах. Человеку приходит СМС с указанием его данных и ФИО. В сообщении говорится о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях. ... Чтобы "ознакомиться с материалами дела", предлагают перейти по ссылке, а далее воруют личные данные или деньги предупредил Щербаченко

Эксперт порекомендовал не переходить по ссылкам, которые вызывают сомнения, не загружать файлы с незнакомых сайтов, а также всегда проверять информацию на официальных ресурсах госорганов. Он также подчеркнул, что Госжилинспекция никогда не отправляет уведомления через личные сообщения в мессенджерах.

Ранее в МВД России назвали фразы-маркеры, выдающие мошенников в телефонном разговоре.