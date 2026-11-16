Россиян предупредили о ложных скидках на икру и алкоголь перед праздниками

Юрист Коростелев назвал товары, на которые чаще устанавливают фиктивные скидки Россиян предупредили о ложных скидках на икру и алкоголь перед праздниками

Москва16 ноя Вести.Алкоголь, красная икра и кондитерские наборы чаще других продуктов становятся объектами недобросовестных праздничных акций. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права МГЮА имени Кутафина Максим Коростелев.

Эксперт объяснил, что перед праздниками спрос на определенные категории увеличивается, а обычную стоимость покупатели часто не помнят.

По словам Коростелева, наиболее распространены фиктивные скидки на шампанское и другие игристые вина, коньяк и виски в подарочной упаковке, а также на красную икру и наборы со сладостями.

В следующую группу товаров, на которые распространяются сомнительные акции, входят сыры, колбасные изделия, красная рыба и морепродукты.

Среди непродовольственных товаров наиболее часто в ложных распродажах, по словам юриста, участвуют электроника, бытовая техника, косметические подарочные наборы и игрушки.

Ранее Коростелев рассказал о вариантах недобросовестных манипуляций с ценниками в магазинах. По его словам, акционный ценник может висеть даже после окончания акции, а товары могут пробивать по стоимости выше указанной на ценнике.