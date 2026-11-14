Юрист рассказал, какого подвоха чаще всего стоит ждать от ценников в магазинах Юрист Коростелев рассказал самых частых нарушениях с ценниками в магазинах

Москва14 ноя Вести.В магазинах часто пробивают сумму выше указанной на ценнике, а на полках могут оказаться товары с переклеенными этикетками. Об этом предупредил в беседе с ТАСС преподаватель кафедры гражданского права МГЮА им. Кутафина Максим Коростелев.

Самые частые нарушения с ценниками: на кассе пробивают больше, чем указано на ценнике; акционный ценник висит после окончания акции… С маркировкой самого товара чаще всего встречаются перебитые сроки годности, переклеенные этикетки и отсутствие информации на русском языке говорится в сообщении

Также, по словам юриста, бывает, когда на прилавке стоит ценник от соседнего товара – похожего, но с другой жирностью, другим весом, другим производителем. А условия акции (например, что скидка проходит при покупке двух товаров или только по специальной карте) зачастую напечатано так мелко, что его никто не замечает.

Встречаются и другие нарушения: так, среди молочной продукции ставят продукты с заменителем молочного жира, хотя по правилам они должны стоять в другом месте.