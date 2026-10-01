Москва1 окт Вести.Адвокат Андрей Олифир в беседе с RT разъяснил, что может грозить покупателю в ситуации, когда он случайно вынес из магазина неоплаченный товар.

Случай, по его словам, частый: человек берет рулон мусорных пакетов или тетрадь, держит под мышкой, на кассе выкладывает только содержимое корзины, антикражная рамка молчит, и товар обнаруживается уже дома. По словам специалиста, все упирается в примечание 1 к ст. 158 УК РФ.

Хищением признается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб владельцу. Корыстная цель и прямой умысел обязательны, рассеянность их не образует. Исход решает момент возникновения умысла. Он должен появиться до изъятия или в его процессе добавил он

Если человек вышел из зала без такого намерения, а дома махнул рукой на забытую упаковку, состава кражи нет. Но остается обязательство из неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ: магазин вправе взыскать стоимость товара через суд.

Сложность в доказывании. Со стороны поведение выглядит одинаково, а оценку дает полиция по записи камер. Смотрят, прятал ли покупатель вещь в одежду, обходил ли кассу. Открыто зажатый под мышкой рулон работает на версию о забывчивости пояснил адвокат

Если умысел все же вменяют, размер похищенного определяет статью, продолжил он. По его словам, разумнее вернуться и оплатить: погашение стоимости устраняет ущерб, открывает дорогу к прекращению дела за примирением сторон по ст. 25 УПК и подтверждает отсутствие корысти.