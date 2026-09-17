Юрист напомнил о праве на неустойку за задержку товаров с маркетплейсов

За каждый день просрочки доставки можно взыскать 0,5% предоплаты Юрист напомнил о праве на неустойку за задержку товаров с маркетплейсов

Москва17 сен Вести.Покупатели вправе требовать компенсацию в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый день задержки доставки товара с маркетплейса. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры гражданского права МГЮА имени Кутафина Эдгар Гаспарян.

Юрист уточнил, что норма закреплена в статье 23.1 Закона о защите прав потребителей, при этом общая сумма неустойки не может превышать размер внесенной предоплаты.

Правило распространяется только на заказы, оплаченные заранее. Если же была выбрана оплата при получении, взыскать компенсацию можно исключительно через суд при условии доказательства причиненных реальных убытков.