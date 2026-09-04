Москва4 сен Вести.Ozon рекомендовал продавцам поставлять товары на логистические центры маркетплейса небольшими партиями - примерно на одну-две недели продаж, чтобы не переплачивать за страховку при работе по модели FBO. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Чтобы не переплачивать за страховку при работе на FBO, старайтесь не держать в логистических центрах Ozon слишком много товаров​​​. Делайте поставки чаще, но меньшими партиями - например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж сказано в публикации

В Ozon также напомнили, что плата за страхование товаров списывается ежедневно, в отличие от обычной страховки квартиры или автомобиля. Компания пояснила, что товар находится под защитой только за тот день, за который оплачена страховка.

Кроме того, маркетплейс сообщил об осеннем изменении страховых тарифов. Сейчас ежедневная плата за страховку составляет 0,0115% от стоимости товаров, переданных в Ozon. С 5 октября порядок расчета изменится.

По данным компании, дневная плата за страховку будет зависеть от размера компенсации. Ее начнут рассчитывать по формуле: действительная стоимость товара, умноженная на коэффициент возмещения. Новый тариф составит 0,0838% в день от размера компенсации.

В Ozon подчеркнули, что тарифы и правила страхования устанавливает не сам маркетплейс, а страховая компания "Ингосстрах". Об этих изменениях партнер сообщил ранее в пятницу.

В ночь на 24 августа украинские беспилотники атаковали логистические объекты Ozon в нескольких российских регионах.