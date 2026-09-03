Ozon отреагировал на сообщения о росте цен из-за атак на склады Ozon опроверг сообщения о росте цен из-за атак на склады

Москва3 сен Вести.В маркетплейсе Ozon опровергли сообщения о росте цен из-за атак на логическую инфраструктуру. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале.

В интернете обсуждают, что из-за ситуации с логистическими центрами цены на маркетплейсах выросли. Поверьте, это не так сказано в материале

По заявлению маркетплейса, за период с 20 августа по 1 сентября цена товаров наоборот стала ниже на 3,5%. В посте также сказано, что с 17 июля по 20 августа цены держались на одном уровне.

В Ozon также добавили, что в маркетплейсе размещают свои товары свыше 750 тысяч продавцов, и все конкурируют за внимание покупателей, поэтому цены оцениваются как рыночные.

В компании также добавили, что инвестируют в скидки и отказываться от этого не планируют.

В ночь на 24 августа серия атак дронов ВСУ пришлась на логистические объекты Ozon в нескольких регионах России.