Москва3 сенВести.В маркетплейсе Ozon опровергли сообщения о росте цен из-за атак на логическую инфраструктуру. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале.
В интернете обсуждают, что из-за ситуации с логистическими центрами цены на маркетплейсах выросли. Поверьте, это не таксказано в материале
По заявлению маркетплейса, за период с 20 августа по 1 сентября цена товаров наоборот стала ниже на 3,5%. В посте также сказано, что с 17 июля по 20 августа цены держались на одном уровне.
В Ozon также добавили, что в маркетплейсе размещают свои товары свыше 750 тысяч продавцов, и все конкурируют за внимание покупателей, поэтому цены оцениваются как рыночные.
В компании также добавили, что инвестируют в скидки и отказываться от этого не планируют.
В ночь на 24 августа серия атак дронов ВСУ пришлась на логистические объекты Ozon в нескольких регионах России.