Сотрудникам склада Ozon, пострадавшего после ракетной атаки, продолжат выплаты В Белгороде продолжат выплаты сотрудникам склада Ozon, пострадавшего после атаки

Москва31 авг Вести.Ozon продолжит выплаты сотрудникам склада, пострадавшего в результате ракетной атаки 30 августа, сообщили представители компании в Telegram-канале.

Средства будут выплачены в размере заработной платы.

Сотрудникам склада, которые, к счастью, не пострадали, сейчас некуда выйти на работу - делаем выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режиме сказано в сообщении

Кроме того, в пресс-службе принесли соболезнования семьям двух погибших сотрудников, им окажут материальную помощь.

Пострадавшие остаются под присмотром врачей, материальную и медицинскую помощь компания взяла на себя.

В сообщении уточняется, что в настоящее время сотрудники компании выдают те заказы, которые хранятся в пунктах выдачи, и принимают возвраты. Новые заказы в Белгород и область пока не принимают.