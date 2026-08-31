Москва31 авгВести.Ozon продолжит выплаты сотрудникам склада, пострадавшего в результате ракетной атаки 30 августа, сообщили представители компании в Telegram-канале.
Средства будут выплачены в размере заработной платы.
Сотрудникам склада, которые, к счастью, не пострадали, сейчас некуда выйти на работу - делаем выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режимесказано в сообщении
Кроме того, в пресс-службе принесли соболезнования семьям двух погибших сотрудников, им окажут материальную помощь.
Пострадавшие остаются под присмотром врачей, материальную и медицинскую помощь компания взяла на себя.
В сообщении уточняется, что в настоящее время сотрудники компании выдают те заказы, которые хранятся в пунктах выдачи, и принимают возвраты. Новые заказы в Белгород и область пока не принимают.