Адвокат Олифер: вынос товара без оплаты не считается воровством, если нет умысла

Адвокат: случайный вынос неоплаченного товара из магазина не является воровством Адвокат Олифер: вынос товара без оплаты не считается воровством, если нет умысла

Москва1 окт Вести.Покупатель, случайно вынесший из магазина неоплаченный товар, не считается вором, так как у него нет намерения совершить хищение, рассказал RT адвокат Андрей Олифир.

По его словам, часто случается, что по рассеянности человек берет в магазине какой-то товар, а потом на кассе забывает его оплатить, "антикражная рамка молчит, и товар обнаруживается уже дома".

Юрист напомнил, что хищением считается изъятие чужого имущества с корыстной целью.

Корыстная цель и прямой умысел обязательны, рассеянность их не образует. Исход решает момент возникновения умысла. Он должен появиться до изъятия или в его процессе заявил Олифир

Он уточнил, что в выносе товара без умысла нет состава кражи, но появляется такое понятие, как неосновательное обогащение, которое регулируется Гражданским кодексом. Магазин вправе взыскать с покупателя стоимость вынесенного товара через суд, пояснил адвокат.

Сложность в доказывании. Со стороны поведение выглядит одинаково, а оценку даёт полиция по записи камер. Смотрят, прятал ли покупатель вещь в одежду, обходил ли кассу. Открыто зажатый под мышкой рулон работает на версию о забывчивости. Если умысел всё же вменяют, размер похищенного определяет статью добавил Олифир

Он уточнил, что при выносе неоплаченного товара будет разумнее вернуться и оплатить. Если человеку будет вменяться умысел, то погашение стоимости товара устранит ущерб и откроет дорогу к прекращению дела за примирением сторон.

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