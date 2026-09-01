Адвокат рассказал, как следствие отличает аферу от неудачного бизнес-проекта Адвокат Гранин: есть признаки, отличающие аферу от неудачного бизнес-проекта

Москва1 сен Вести.Адвокат Данил Гранин объяснил, как отличают мошенничество от неудачного бизнес-проекта. По его словам, при афере есть изначальный умысел на обман, также применяются фальшивые документы, пишет NEWS.ru.

Мошенничество - это когда преступный умысел на обман возник у человека до получения денег. В этом заключается главное отличие от неудачного бизнес-проекта сказал адвокат

Гранин привел в пример ситуацию, за которую предпринимателя не посадят. Речь идет о предпринимательском риске, когда, например, бизнесмен взял деньги, планируя запустить дело, но потом рынок неожиданно упал, поставщик обманул, а курс доллара взлетел.

Адвокат уточнил, что мошенничеством считается тот случай, когда человек с самого начала понимал, что проекта не будет, а отчеты и презентации демонстрировал для видимости с целью получения денег.

Эксперт объяснил, что следствие анализирует признаки реальной деятельности бизнеса, проверяет расходы на прозрачность. По его словам, следователи изучают распределение средств, также играет роль постоянная связь бизнесмена с инвестором.

Гранин добавил, что пообещать инвестору 5% годовых при вложениях в консервативный бизнес – это нормальная ситуация. А те случаи, когда обещают гарантию 500% годовых за месяц "без риска", адвокат назвал больше похожими на финансовую пирамиду, чем на неудачный бизнес.

Ранее юрист Виктор Бычков рассказал, что вкладчики финансовой пирамиды в Москве потеряли 200 млн рублей.