Маркетолог Новиков объяснил, как не переплатить в "черную пятницу" Маркетолог Новиков посоветовал проверять цены перед "черной пятницей"

Москва10 ноя Вести.Перед "черной пятницей" покупателям стоит заранее проверить историю цен на товары, чтобы не попасться на искусственно завышенные скидки. Об этом рассказал эксперт по маркетингу Владислав Новиков изданию NEWS.ru.

По словам Новикова, во время распродаж покупатели часто видят скидки вроде "минус 70%" и воспринимают их как выгоду. Однако зачеркнутая цена сама по себе ничего не доказывает: продавец может указать любую сумму.

Поэтому первое, что я советую, – это проверить историю стоимости товара. Для крупных магазинов и маркетплейсов есть сервисы, которые показывают график за несколько месяцев. Если неделю назад товар стоил столько же или дешевле, скидка существует только на бумаге. Нужную вещь стоит заранее добавить в избранное или сделать скриншот карточки до распродажи сказал он

Кроме того, важно сравнивать модели по артикулу: иногда под видом выгодного предложения продают похожий товар с другой комплектацией, меньшим объемом памяти или другим годом выпуска.

Эксперт отметил, что фразы вроде "только сегодня", "последний шанс" и "осталось две штуки" заставляют покупателей торопиться с решением. Чтобы избежать лишних трат, он рекомендует сравнивать цену минимум в трех магазинах, читать условия мелким шрифтом и смотреть итоговую сумму в корзине с учетом доставки и сборов.

На распродажу, по словам Новикова, лучше идти со списком и бюджетом. Все, что в них не входит, может оказаться импульсивной покупкой, даже если предложение выглядит выгодным.

Ранее издание РБК со ссылкой на пресс-релиз "Мегафона" сообщило, что в преддверии распродаж "11.11" и "черной пятницы" мошенники в России переключились с краж данных банковских карт на похищение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах: на поддельные сайты, имитирующие такие сервисы, приходится до 40% всех атак.