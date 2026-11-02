В SuperJob рассказали об отношении россиян к "черной пятнице" SuperJob: 67% россиян видят в "черной пятнице" скорее обман

Москва2 ноя Вести.Больше половины россиян (67%) считают скорее обманом распродажи, приуроченные к "черной пятнице". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков SuperJob.

Женщины, как отмечается, верят в реальное снижение цен на ноябрьской распродаже почти вдвое чаще мужчин.

Выяснилось, что 67% россиян считают "черную пятницу" скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой (12%), еще 21% не смогли дать оценку рассказали аналитики

С увеличением возраста россиян наблюдается снижение доверия к маркетинговым акциям. Если среди молодежи до 35 лет в подлинность скидок верят 17%, то в возрастной группе 35–45 лет этот показатель опускается до 10%, а среди граждан старше 45 лет достигает 4%.

Ранее стало известно, что крупнейшая распродажа года стартует на российских маркетплейсах в ноябре. Так в "М.Видео" "Черная пятница" начнется 12 ноября, сразу после распродажи "11.11".