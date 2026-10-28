Москва28 окт Вести.Крупнейшая распродажа года стартует на российских маркетплейсах в ноябре. Об этом РИА Новости сообщили представители компаний.

В "М.Видео" "Черная пятница" начнется 12 ноября, сразу после распродажи "11.11", которая уже стартовала. На Ozon акция продлится с 13 ноября по 2 декабря, также после окончания "11.11" (с 22 октября по 12 ноября). В ноябрьских распродажах уже участвуют более 600 тыс. продавцов — на 16% больше, чем год назад.

Wildberries проведет главную распродажу года с 16 по 30 ноября, ожидая высокого интереса покупателей и роста продаж.

Позже всех стартует "Яндекс Маркет" — предварительно распродажа запланирована на 25–27 ноября.