Москва26 октВести.Крупные распродажи на российских маркетплейсах будут проходить в течение всего года, а не в формате отдельных коротких акций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.
В компании объяснили, что растянутый график позволяет стимулировать повторные покупки и равномернее распределять нагрузку на логистическую инфраструктуру.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), в свою очередь, опровергли сообщения о возможном срыве сезонных распродаж и заявили о подготовке к акциям "11.11", "черной пятнице" и новогодней кампании, которая пройдет с начала декабря по 10 января.