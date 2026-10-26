В Ozon объяснили, почему распродажи на маркетплейсе растянут на весь год Ozon заявил о переходе к круглогодичным крупным распродажам

Москва26 окт Вести.Крупные распродажи на российских маркетплейсах будут проходить в течение всего года, а не в формате отдельных коротких акций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.

В компании объяснили, что растянутый график позволяет стимулировать повторные покупки и равномернее распределять нагрузку на логистическую инфраструктуру.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), в свою очередь, опровергли сообщения о возможном срыве сезонных распродаж и заявили о подготовке к акциям "11.11", "черной пятнице" и новогодней кампании, которая пройдет с начала декабря по 10 января.