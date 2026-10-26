Москва26 окт Вести.Сообщения о том, что сезон осенних распродаж на Wildberries сорван, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Мы ожидаем, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками. При этом никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом прокомментировали в RWB

Опроверг сведения и президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев. Он заявил информагентству, что сведения о влиянии атак на склады на готовность продавцов к сезону распродаж не отвечают реальности, а причин для сужения ассортимента нет: торговцы на платформе подготовлены к высокому сезону, который для предпринимателей традиционно входит в число самых активных и востребованных периодов работы.

До этого отдельные СМИ и телеграм-каналы писали, что проведение привычных распродаж на маркетплейсах затруднили атаки беспилотников на инфраструктуру компаний. Между тем, по наблюдению Дурдыева, некоторые селлеры после атак, наоборот, активизировались: освободившиеся ниши открыли новые возможности, и предприниматели ими воспользовались, а не заняли выжидательную позицию. "Платформенная модель подтвердила свою устойчивость, и оснований говорить о срыве сезона нет", - заключил эксперт.