Wildberries опроверг сообщения о блокировке кошельков при покупках от ₽20 тысяч

В Wildberries высказались о массовых блокировках кошельков клиентов Wildberries опроверг сообщения о блокировке кошельков при покупках от ₽20 тысяч

Москва15 сен Вести.Сообщения о массовых блокировках кошельков клиентов Wildberries не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), заявление приводит ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что маркетплейс якобы начал требовать от пользователей подтверждать происхождение потраченных на площадке средств. Утверждалось также, что кошелек могут заблокировать при единовременном выкупе товаров на сумму более 20 тысяч рублей.

Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона – это требование для всех участников рынка сказано в сообщении

В компании подчеркнули, что условия использования "WB Кошелька" для клиентов не изменились.

Представители RWB также обратили внимание на появление в Telegram-каналах однотипных сообщений и одинаковых скриншотов. В компании считают, что это может свидетельствовать о заказном характере публикаций.