Москва8 сен Вести.Союз продавцов маркетплейсов (СПМ) обратился к правительству России с просьбой взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат продавцам Wildberries, поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дать оценку ситуации, а Федеральной налоговой службе (ФНС) - учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. Об этом пишет издание "Коммерсант".

По информации журналистов, президент СПМ Андрей Пасынков направил соответствующее письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину 3 сентября.

Наиболее острой в СПМ считают проблему с текущими выплатами продавцам за фактически реализованные покупателям товары. В частности, речь идет о денежных средствах по результатам продаж за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года, заявки на которые селлеры сформировали 17 августа и должны были получить выплаты до 26 августа говорится в публикации

Отмечается, что СПМ провел опрос среди почти 2 тысяч селлеров WB, который показал, что 95,6% из них не получили выплаты.

В Wilberries, комментируя ситуацию, подчеркнули, что большинство продавцов получили деньги за проданные товары. При этом, по информации компании, выплаты ряду предпринимателей задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса "Баланс продавца".

Как уточняется, защитные механизмы могут на время приостанавливать обработку некоторых операций по отправке средств. Из-за этого часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока, заключили в WB.