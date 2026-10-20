В ФАС направлена просьба проверить новые правила акций на Ozon для продавцов

Продавцы попросили ФАС проверить новые правила акций на Ozon В ФАС направлена просьба проверить новые правила акций на Ozon для продавцов

Москва20 окт Вести.Союз электронной торговли подготовил обращение в Федеральную антимонопольную службу и департамент развития внутренней торговли Минпромторга. Продавцы требуют проверить законность новых правил маркетплейса Ozon. В компании отрицают ущемление прав селлеров. Об этом пишет РБК.

Представители малого и среднего бизнеса пожаловались, что у них с 15 октября забрали возможность ограничивать лимит товаров, продаваемых со скидкой в рамках акций маркетплейса.

Для продавцов, работающих по модели FBO это создает риск продажи всего остатка по акционным ценам… Союз отмечает, что в разъяснениях Ozon от 8 октября указан способ выхода из отдельных акций через изменение предельной цены. "Его фактическая доступность и сроки применения требуют проверки" говорится в тексте издания

РБК уже направили запросы в ФАС и Минпромторг. В Ozon ситуацию прокомментировали: изменения внесены были технические, функционал продавцов никто не ограничивал.

Теперь у каждого товара одна предельная цена - без разделения на "цену по акции" и "цену без акции". Чтобы управлять участием в акциях, продавцу достаточно изменить значение предельной цены цитирует издание ответ пресс-службы маркетплейса

В компании утверждают, что новый механизм облегчит опыт продавцов, ведь теперь им не нужно регулировать участие товаров в каждой акции отдельно.