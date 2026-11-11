В правительство внесут поправки о регулировании цифровых платформ Минэкономразвития внесет в правительство поправки о цифровых платформах

Москва11 ноя Вести.Минэкономразвития рассчитывает в ближайшее время направить в правительство проект поправок в действующее законодательство о деятельности цифровых платформ в России. Об этом на форуме "День платформенной экономики" в среду сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Он (законопроект - прим. ред.) в высокой стадии готовности. Мы рассчитываем в ближайшее время зайти с ним в правительство, и затем в Государственную думу сказал чиновник в своем выступлении

Закон о платформенной экономике, который регулирует работу цифровых платформ как посредников при сделках и при оплате товаров, работ и услуг, вступил в силу с 1 октября. Однако часть вопросов, отметил замминистра, еще нуждается в донастройке.

Это, в первую очередь, скидки за счет самих платформ: действующая редакция закона, по его словам, урегулировала отношения селлеров и платформ в части скидок за счет продавцов, и теперь, как считают в министерстве, настало время уточнить правила игры и для скидок за счет платформ. В новом законопроекте предусматривается право селлера добровольно отказаться от участия в таких скидках, причем без какой-либо дискриминации с его стороны впоследствии, пояснил он.

Помимо этого, проект поправок предусматривает выравнивание условий для российских и иностранных продавцов в части размера комиссии за работу и уточнение правил возврата товаров надлежащего качества.

Еще одно направление - честная цена. Как указал Колесников, Минэкономразвития договорилось с Центральным банком и платформами о том, что независимо от того, где потребитель начинает поиск товара, до момента попадания в корзину должна действовать честная и справедливая цена.

Это та цена, которую ты, как потребитель, можешь оплатить и получить товар без каких-то дополнительных средств платежа, которые могут быть на каждой платформе свои заключил чиновник

Ранее сообщалось, что с 1 октября маркетплейсы будут обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления соответствующего требования.