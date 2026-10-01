В России вступил в силу закон о платформенной экономике В РФ вступил в силу закон, регулирующий работу платформ-посредников в торговле

Москва1 окт Вести.С 1 октября в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов пояснил в беседе с РИА Новости, что под действие закона подпадают крупные цифровые платформы, позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату​​​. По его словам, такая площадка должна соответствовать ряду критериев. В частности, свыше 100 тысяч среднесуточных пользователей, более 10 тысяч партнеров или оборот, превышающий 50 миллиардов рублей за предыдущий год.

Закон обязывает платформы проверять продавцов и их товары до допуска на маркетплейсы, а также предоставить покупателям техническую возможность связи с поставщиками. Кроме того, вводится обязательная система досудебного разрешения споров между участниками сделок.

Потребитель будет лучше понимать, у кого и какой товар он приобретает отметил собеседник агентства

Согласно закону, владелец цифровой платформы должен обеспечить равный доступ к ней неограниченному кругу лиц и не допускать создания дискриминационных условий.

Закон устанавливает, что платформа теперь сможет устанавливать скидки на товар за счет продавца только с его согласия и при уведомлении не менее чем за пять рабочих дней. Продавец, в свою очередь, может установить минимальную цену или полностью отказаться от таких скидок.

Гражданам, оказывающим услуги через платформы, закон разрешает свободно принимать заказы или отказываться от них без санкций. Они также могут видеть условия заказа до его принятия и минимальный размер вознаграждения. Кроме того, этим пользователям закон разрешается работать на нескольких платформах.

Ранее сообщалось, что 1 октября маркетплейсы будут обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления соответствующего требования.