Москва7 окт Вести.Российские маркетплейсы сохранят бесплатный возврат товаров, несмотря на новый закон о платформенной экономике, который дает им право взимать плату за это. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).

В России с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Согласно документу, онлайн-площадка должна обеспечить покупателю возможность вернуть товар продавцу через пункт выдачи заказов, если доставка товара была осуществлена с использованием логистической инфраструктуры оператора такой посреднической цифровой платформы. При этом расходы на обратную доставку товара могут быть возложены на покупателя.

Крупнейшие российские платформы не планируют менять привычные для пользователей сценарии и вводить плату за возврат качественных товаров. Так, в частности, для пользователей Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркета" порядок возврата останется прежним отметили в АЦП

Процедура остается прежней: отказ от товара можно оформить прямо в пункте выдачи. В ассоциации подчеркнули, что маркетплейсы стремятся сделать процесс покупки и возврата максимально удобным и несложным для пользователей.

Кроме того, по мнению специалистов, одежда и обувь остаются лидерами по количеству возвратов. В большинстве случаев отказываются от покупки из-за неточности размерной сетки или несоответствия вещей ожиданиям покупателей.