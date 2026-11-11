Правила возврата товаров на маркетплейсах могут изменить в РФ Минэкономразвития хочет уточнить правила возврата товаров на маркетплейсах

Москва11 ноя Вести.Минэкономразвития РФ предлагает уточнить правила возврата товаров надлежащего качества с маркетплейсов. Сегодня продавцы нередко получают много возвратов продукции в определенных категориях, и это требует корректировки правил. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников в ходе форума "День платформенной экономики".

[Возвращают] детские костюмы на утренники, на Новый год, елки на Новый год и так далее, и так далее. Примеров много. То есть, их использовали и дальше возвращают. И наш селлер оказывается один на один с товаром, который уже невозможно продать второй раз сказал Колесников

По его словам, в законе о защите прав потребителей существует норма, регулирующая правила возврата товаров в онлайн-торговле.

Она была написана еще до того, как вообще появились платформы. Сделана она под интернет-торговлю, но все-таки интернет-торговля и посреднические цифровые платформы абсолютно разные бизнес-модели… Мы такую целую линию правил описываем в нашем законопроекте и рассчитываем, что будет поддержка этих инициатив, мы сильно поможем нашим селлерам пояснил замминистра

Текущее регулирование возврата товаров основано на нормах закона "О защите прав потребителей", принятых в 2004 году. Эти нормы не учитывают новую модель отношений, в которой появились посредники в виде цифровых платформ и пунктов выдачи заказов.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в ближайшее время направит в правительство проект поправок в действующее законодательство о деятельности цифровых платформ в России.