Москва29 окт Вести.В Государственной Думе одобрили в первом чтении законопроект, который упростит возврат онлайн-покупок. Теперь качественные товары с маркетплейсов можно будет отправлять обратно почтой, курьером или через пункт выдачи, не приезжая к продавцу лично. Об этом сообщает издание RG.RU.

После вступления закона в силу появится четкое правило: покупатель должен иметь право возврата товара любым доступным для него способом, а не только удобным продавцу говорится в публикации

Автор инициативы и первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил, что с такой проблемой сталкивался любой, кто хотя бы раз что-то заказывал в интернете.

Сейчас ситуация такая: у человека есть право вернуть покупку, но воспользоваться им он не может - к примеру, если магазин находится за сотни километров и не хочет принимать посылку.

Если закон примут, платить за обратную доставку будет покупатель. При этом выбранный способ возврата даст продавцу шанс проверить состояние вещи, когда она к нему придет.

Продавцов хотят обязать заранее рассказывать о способах возврата, о связанных с ним расходах и о рисках, что отправление потеряется или повредится. Возможность проверить товар у магазина при этом останется, уточнил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

Если во время перевозки вещь утратит товарный вид или потребительские свойства, это может стать поводом для отказа.

Если в ходе доставки товар утратил надлежащий вид или потребительские свойства, отказ в возврате становится обоснованным: он опирается не на усмотрение магазина, а на объективную проверку. Такой баланс защищает и потребителя, и добросовестный бизнес отмечает Сергей Алтухов

Ко второму чтению предлагают уточнить, как распределяются риски: если покупатель выбрал способ доставки, который предложил продавец, ответственность за перевозку хотят возложить на продавца.