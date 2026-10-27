Россиянам рассказали, как вернуть товар, который непохож на ИИ-фото Юрист Харланов рассказал, как вернуть несоответствующий фото товар

Москва27 окт Вести.Генерировать карточки товара на маркетплейсах и в онлайн-магазинах не запрещено законом, однако описание и картинка должны полностью соответствовать реальной вещи, иначе это является прямым основанием для возврата или замены, рассказал ИС "Вести" юрист, сопредседатель "Деловой России" в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов.

В первую очередь, как отметил эксперт, необходимо зафиксировать расхождения с фото.

Надо заранее сделать скриншоты карточки товара и сохранить чек и всю переписку с продавцом. То есть отдельно надо сфотографировать и сам товар и четко на нем пояснив, вот показав те несовпадения, которые вы считаете отметил Харланов

Направлять претензию первоначально следует продавцу. В письме, как сообщил эксперт, стоит четко указать несоответствие и выдвинуть требования.

По закону продавец вообще обязан вернуть деньги в течение 10 дней с момента предъявления требования. При этом возврат вещи с недостатком обычно осуществляется уже за счет продавца… Если уже продавец отказывается [возвращать деньги], тогда можно обратиться либо непосредственно к самой платформе, написать в службу поддержки, либо уже написать в Роспотребнадзор и обращаться уже в суд. Это, конечно, крайняя мера посоветовал Харланов

Он обратил внимание, что у техники правила возврата отличаются от других вещей - первоначально товар отправляется на экспертизу, чтобы избежать "потребительского экстремизма" и доказать несоответствие товара заявленному фото.

Также, как рассказал юрист, не всегда получится вернуть товары с индивидуальными свойствами – это те, которые создавались специально под человека.

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