Юрист рассказала, когда магазин может требовать паспорт при возврате товара Юрист Афонина: магазин имеет право потребовать паспорт при возврате товара

Москва19 окт Вести.Требование магазина предъявить при возврате товара паспорт не считается нарушением закона и в некоторых случаях вполне обоснованно. Об этом рассказала РИА Новости юрист Диана Афонина.

По словам специалиста, в законе "О защите прав потребителей" не определен перечень документов, которые покупатель должен предъявить при оформлении возврата товара. Однако если возврат осуществляется наличными, то обязанность кассира – убедиться, что деньги получит именно тот человек, которому они предназначены.

Поэтому требование магазина предъявить паспорт в такой ситуации законно сказала юрист

Если же покупка была оплачена по безналичному расчету, деньги продавец возвращает чаще всего на ту же карту, с которой они были списаны, и в таком случае клиент не обязан предъявлять паспорт, пояснила Афонина.

Однако Банк России рекомендует торговым организациям идентифицировать личность покупателя при расчетах по банковской карте, а значит, и при таком возврате магазин имеет право попросить клиента предъявить паспорт, уточнила юрист.

Она также добавила, что торговым организациям разрешается использовать персональные данные клиента только в тех целях, для которых они необходимы, и запрещается передавать их третьим лицам или допускать неправомерное их распространение.

Ранее юрист Михаил Пирогов рассказал, в каких случаях заграничный паспорт могут признать недействительным.