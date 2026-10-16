Юрист рассказал о дефектах загранпаспорта, которые могут сорвать поездку Юрист Пирогов: загранпаспорт признают непригодным при нечитаемых записях

Москва16 окт Вести.Заграничный паспорт могут признать недействительным при наличии нечитаемой информации, сообщил NEWS.RU юрист Михаил Пирогов.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщения россиян в сети о том, что пограничники Таиланда "портят" им документы проколами степлера. В этом случае юрист посоветовал туристов вежливо просить офицеров не прикреплять скобы к бумаге.

Пирогов объяснил, что следы от степлера, наклейки на внешней части загранпаспорта и другие нюансы действительно могут стать проблемой, и российские пограничники формально имеют право не пропустить гражданина с таким документом.

Ключевой момент — согласно законодательству, документ признается недействительным, если он поврежден настолько, что это нарушает целостность бланка или мешает однозначно определить подлинность и содержание сведений объяснил юрист

По его пояснениям, при этом на практике пограничники часто смотрят на общее состояние удостоверения личности: если дырки от степлера не задевают важные данные и не мешают сканированию, тогда обычно проблем нет.

По словам Пирогова, если скобу в загранпаспорт уже поставили, то ее нужно не вырывать, а аккуратно снять с помощью антистеплера или же осторожно разогнуть с обратной стороны.

Кроме того, юрист порекомендовал носить загранпаспорт не в карманах, а в герметичном zip-пакете, чтобы защитить документ от влаги, пота и случайных заломов.

Ранее в миграционной службе МВД РФ предупредили, что загранпаспорт после смены фамилии или иных персональных данных перестает быть действительным спустя шесть месяцев.