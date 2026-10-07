Москва7 октВести.Паспорт становится недействительным, если гражданин самостоятельно внес в документ сведения и заметки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России.
В ведомстве подчеркнули, что самостоятельное внесение в паспорт сведений, отметок и записей является недопустимым.
Это влечет его [паспорта] недействительностьсказали в МВД
Ранее в ведомстве рассказали, что российские граждане могут добровольно внести в паспорт до шести дополнительных пунктов, в том числе о регистрации и расторжении брака.