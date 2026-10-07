В МВД объяснили, может ли гражданин самостоятельно ставить отметки в паспорт МВД: самостоятельные отметки в паспорте делают его недействительным

Москва7 окт Вести.Паспорт становится недействительным, если гражданин самостоятельно внес в документ сведения и заметки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России.

В ведомстве подчеркнули, что самостоятельное внесение в паспорт сведений, отметок и записей является недопустимым.

Это влечет его [паспорта] недействительность сказали в МВД

Ранее в ведомстве рассказали, что российские граждане могут добровольно внести в паспорт до шести дополнительных пунктов, в том числе о регистрации и расторжении брака.