В МВД пояснили, законно ли снимать копию с паспорта при заселении в гостиницу МВД: гостиница не имеет права требовать копию паспорта при заселении

Москва27 сен Вести.Копирование паспорта при отсутствии правовых оснований является неправомерным, это добровольный акт каждого гражданина. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

В интервью ТАСС он пояснил, что у гостиниц есть обязанность идентифицировать человека при заселении, однако сделать это можно разными способами.

Так, данные паспорта человека могут переписать на бумагу, но в ряде случаев гостиницы снимают копии, что уже является оборотом персональных данных.

Поэтому само по себе копирование паспорта будет считаться неправомерным, но здесь оно может делаться с согласия человека. Как правило, вас могут спросить, можно сделать копию паспорта? Да, можно. Или, например, нельзя сказал Васенин

Ранее в МВД рассказали, что гражданам РФ при изменении личной подписи не требуется оформлять новый внутрироссийский паспорт.