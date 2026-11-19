МВД: ненадлежащая подпись не является основанием для аннулирования паспорта

В МВД объяснили последствия ненадлежащей подписи в паспорте МВД: ненадлежащая подпись не является основанием для аннулирования паспорта

Москва19 ноя Вести.Ненадлежащая подпись не является основанием для признания паспорта недействительным, передает ТАСС со ссылкой на заявление МВД России.

Основания, по которым паспорт признается недействительным, перечислены в п. 8 ст. 9 федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Данный перечень является исчерпывающим и не содержит такого основания, как проставление заявителем ненадлежащей подписи в полученном паспорте объяснили в ведомстве

Среди причин, по которым паспорт признается недействительным, - истечение срока действия, непригодность, утеря или хищение, выдача нового, прекращение гражданства РФ, смерть владельца или невостребованность в течение 3 лет.

Также его могут аннулировать через 90 дней после изменения персональных данных и при получении по поддельным документам.