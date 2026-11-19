Москва19 нояВести.Ненадлежащая подпись не является основанием для признания паспорта недействительным, передает ТАСС со ссылкой на заявление МВД России.
Основания, по которым паспорт признается недействительным, перечислены в п. 8 ст. 9 федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Данный перечень является исчерпывающим и не содержит такого основания, как проставление заявителем ненадлежащей подписи в полученном паспортеобъяснили в ведомстве
Среди причин, по которым паспорт признается недействительным, - истечение срока действия, непригодность, утеря или хищение, выдача нового, прекращение гражданства РФ, смерть владельца или невостребованность в течение 3 лет.
Также его могут аннулировать через 90 дней после изменения персональных данных и при получении по поддельным документам.