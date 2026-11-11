ФАС собирается создать равные условия конкуренции при ИИ-поиске товаров ФАС намерена добиться равных условий конкуренции при поиске товаров с помощью ИИ

Москва11 ноя Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается обеспечить создание равных условий при поиске товаров с помощью искусственного интеллекта (ИИ), рассказал на форуме "День платформенной экономики" глава службы Максим Шаскольский.

Он отметил, что участники форума много говорят об использовании искусственного интеллекта при поиске товаров.

Здесь тоже нужно понимать риски, что такой подбор будет осуществлен в обход конкурентных процедур, поэтому мы будем работать на создание равных условий заявил руководитель ФАС, его слова приводит РИА Новости

По его словам, нужны критерии по обеспечению равных условий конкуренции для видеохостингов, соцсетей и поисков. Шасколький напомнил, что антимонопольное законодательство для маркетплейсов уже работает.

Ранее продавцы попросили ФАС проверить новые правила акций на Ozon.