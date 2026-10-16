ФАС впервые выявила признаки сговора с помощью ИИ и возбудила дело

ФАС впервые возбудила антимонопольное дело с помощью ИИ ФАС впервые выявила признаки сговора с помощью ИИ и возбудила дело

Москва16 окт Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые возбудила антимонопольное дело, воспользовавшись государственной информационной системой "Антикартель", которая выявила признаки сговора при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишет РБК.

По данным издания, компании "Стройпрофигрупп" и "МТ Групп" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах в 2024-2026 годах. Речь идет об оплате услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений в Одинцовском городском округе Московской области.

Общая сумму торгов составила 676,6 млн рублей, уточняется в публикации. Если компании окажутся виновными в сговоре, им грозят административные штрафы.